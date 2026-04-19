  Ve transfer resmen bitti! Alexander Sörloth hayırlı uğurlu olsun
Ve transfer resmen bitti! Alexander Sörloth hayırlı uğurlu olsun

Bir dönem ismi Fenerbahçe'yle de anılan Atletico Madrid'in golcü ismi Alexander Sörloth'un yeni adresi şekilleniyor. İspanyol devi Barcelona, yıldız forveti kadrosuna katmak isterken, transfer için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte Alexander Sörloth haberinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ19 Nisan 2026 Pazar 14:20
İspanyol devi Barcelona, forvet arayışlarını sürdürürken sürpriz bir isme kancayı taktı. İlerleyen yaşı nedeniyle sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırmak isteyen Katalan ekibi, hücum hattını tanıdık bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

ALEXANDER SÖRLOTH'A DEV KANCA!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth, Katalan ekibinin transfer listesinin başında yer alıyor. Vedat Muriqi seçeneğini de değerlendiren Barcelona'nın Sörloth'a daha yakın olduğu öğrenildi.

Norveçli golcünün ekonomik şartları araştıran Barcelona'nın teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki golcünün ise Katalan ekibinde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

İSMİ FENERBAHÇE'YLE DE ANILIYORDU

Alexander Sörloth, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer girişimlerinde bulunduğu isimlerden birisiydi fakat ekonomik nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 48 maçta forma giyen yıldız forvet, 17 gol 1 asistlik performans sergiledi.

