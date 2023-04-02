Ve transfer resmen bitti! Alexander Sörloth'u duyurdular

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için karar verildi. İspanyol ekibi sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Alexander Sörloth'un bonservisini alma kararı aldı.

2 SEZONDUR İSPANYA'DA

2021'in yazında La Liga ekiplerinden Real Sociedad, RB Leipzig'den Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Norveçli golcünün performansından memnun olan İspanyol ekibi, oyuncuyu sezon sonunda 1 kez daha kiralamıştı.

ALEXANDER SORLOTH'UN BONSERVİSİ ALINIYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Alexander Sörloth'un performansından memnun olan Real Sociedad'da kollar sıvandı. İspanyol ekibi sezon sonunda Leipzig'den Norveçli golcünün bonservisini alma kararı aldı.

LEİPZİG'DE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bundesliga ekibi Leipzig'de kadroda düşünülmeyen ve sezon sonu takıma geri dönecek olan Sörloth, kadro planlamasında düşünülmüyor. Bu nedenle Norveçli golcünün satışına sıcak bakılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Sociedad forması ile şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, bunların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2414 dakika süre alan 27 yaşındaki Norveçli golcü, 13 gol ve 2 asistle skora etki etti.