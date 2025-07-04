Anderson Talisca için flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Brezilyalı oyuncu, kısa sürede sarı lacivertlilerde adından söz ettirmeyi başardı. Öte yandan Brezilya'dan bazı kulüplerin Anderson Talisca için harekete geçtiği ileri sürülürken, sonunda beklenen oldu.

ANDERSON TALİSCA İÇİN AYRILIK İDDİALARI

Anderson Talisca'nın adı özellikle Brezilya'nın Bahia takımıyla yakından anılıyordu.

Brezilya basını, Anderson Talisca'nın geri dönebileceğini iddia ederken, bir bomba haber de İngiltere'den geldi.

Premier Lig ekiplerinden Everton'un, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Ancak Anderson Talisca da yeni sezon için kararını verdi.

ANDERSON TALİSCA YENİDEN HAYIRLI OLSUN

Fenerbahçe'den ayrılabileceğine dair iddialarla gündeme gelen Anderson Talisca, kararını verdi.

31 yaşındaki Brezilyalı on numara, yeni sezonda da Fenerbahçe forması giymek isterken, başka bir takıma transferi aklından bile geçirmediği belirtildi.

Bu haberle birlikte Anderson Talisca hakkında çıkan transfer dedikoduları da son bulurken, oyuncunun yeni sezonda Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden birisi olması bekleniyor.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca, geride kalan sezonda takımıyla 23 karşılaşmada boy gösterdi. Brezilyalı orta saha bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik katkı verdi.