Ve transfer resmen bitti! Berke Özer şimdiden hayırlı olsun

Sezonun en başarılı performanslarından birini gösteren Berke Özer için transfer haberleri de arka arkaya geliyor. Milli kaleci için Eyüpspor cephesinden de açıklamalar geliyor. İstanbul ekibi her ne kadar oyuncuyu satmak istemediğini açıklasa da iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde işler değişebilir. Berke Özer de Süper Lig'de büyük takımların formasını giymek istiyor.

GALATASARAY HALA BERKE ÖZER İLE İLGİLENİYOR

Galatasaray, Muslera sonrası yabancı kaleci arayışında da olsa buradan istediğini bulamadığı takdirde yerli isimlere yönelebilir. Bu isimlerin başında ise Berke Özer geliyor. Sarı-kırmızılı takım Osimhen'e yüksek bonservis ödemesi durumunda kaleci için daha makul isimlere yönelebilir. Berke de Galatasaray'a sıcak bakıyor. İki takımın görüşmelere yakın zamanda başlaması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 35 maçta görev aldı.

Başarılı eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 44 gol görürken, 12 maçta da gole kapatmayı başardı.

Öte yandan Berke Özer'in Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.