Manchester United, yeni sezonda şampiyonluk hedeflerken, çalışmalarını hız kazandırdı. Takıma yıldız isimleri katmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Bruno Fernandes ile yollarını ayırmaya karar verdi.

BRUNO FERNANDES YOLCU

İngiliz devi, Paris Saint-Germain'in Hollandalı yıldızı Xavi Simons'u kadrosuna katmak istiyor. Manchester United, Bruno Fernandes'in bölgesini Xavi ile doldurmayı planlıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GALATASARAY DEVREDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Bruno Fernandes için nabız yokladı. Sarı kırmızılı ekip, yıldız ismin durumunu yakından takip ediyor.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, yıldız futbolcuya 3 yıllık dev bir teklifte bulundu. Deneyimli oyuncunun, bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, kulüpler arasındaki görüşmelerin başladığı aktarıldı. Pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerden transferin netleşmesi bekleniyor.

Star Gazetesi