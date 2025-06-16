Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Bu süreçte siyah-beyazlı ekipte lig yarışından kopmuştu ve hoca değişikliğine gitti. Bu sürecin ardından ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rafa Silva'nın Türkiye kariyeri yakın zamanda sona erebilir.

ARABİSTAN YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılabilir. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği gelen bilgiler arasında.

RAFA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 49 resmi maçta görev aldı. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu maçlarda takımına 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.