İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3707
  • EURO
    45,6028
  • ALTIN
    4287.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer resmen bitti! Elveda Rafa Silva
Spor

Ve transfer resmen bitti! Elveda Rafa Silva

Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Yıldız on numara için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor. İşte Rafa Silva haberinin detayları...

Emre Sarı16 Haziran 2025 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Elveda Rafa Silva
ABONE OL

Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Bu süreçte siyah-beyazlı ekipte lig yarışından kopmuştu ve hoca değişikliğine gitti. Bu sürecin ardından ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rafa Silva'nın Türkiye kariyeri yakın zamanda sona erebilir.

ARABİSTAN YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılabilir. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği gelen bilgiler arasında.

RAFA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 49 resmi maçta görev aldı. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu maçlarda takımına 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.