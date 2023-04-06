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Spor

Ve transfer resmen bitti! Enner Valencia'yı duyurdular

Enner Valencia'nın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyordu. Fenerbahçe'de olan sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia için Internacional'in başkanından açıklama geldi. İşte detaylar...

6 Nisan 2023 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Enner Valencia'yı duyurdular
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Fenerbahçe'de geçirdiği 3. sezonunda kariyerinin zirvesine çıkan Enner Valencia'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli ekiple sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Enner Valencia'nın sürecin uzamasıyla birlikte transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

ENNER VALENCİA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Fenerbahçe'de takımın gol yükünü sırtlayan Enner Valencia performansının zirvesine çıktı. Bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol 4 asistlik bir performans sergileyen Ekvadorlu yıldız kariyerinde en çok skor ürettiği sezonunu yaşıyor.

AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia ediliyordu. Ancak sarı-lacivertli kulüp yönetiminden gelen açıklamalar ve Ekvadorlu yıldızın kendi yaptığı açıklamalar bu iddialara noktayı koymuştu.

INTERNACIONAL BAŞKANI AÇIKLADI

Brezilya basınında çıkan haberlerde Enner Valencia'nın İnternacional ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından mikrofonlara konuşan İnternacional Başkanı Alessandro Barcellos, "Şu anda bir sürü spekülasyon bulunuyor. İnternacional'in Enner Valencia'ya kontrat önerdiği konusunu söz konusu değil. Haberler doğru değil." sözleriyle transfer iddialarını yalanladı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızla yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldiği gelen bilgiler arasında.

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