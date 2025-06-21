Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılıyor. Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan ve birçok isimle vedalaşmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde 26 yaşındaki file bekçisi kararını verdi.

İRFAN CAN'IN 4 KULÜP PEŞİNDE

İrfan Can Eğribayat için 4 kulüp harekete geçti. Bologna, Ajax, Sevilla, Real Betis gibi takımlar, başarılı eldiveni gündemine aldı. Milli kaleci için ise Fenerbahçe kararını verdi. Sarı-lacivertli ekip iyi bir teklif gelmesi halinde İrfan Can ile yolları ayırabilir. Tecrübeli file bekçisi ise henüz kararını vermedi.

BU SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki eldiven, 20 gole engel olamazken, 7 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.