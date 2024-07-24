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Spor

Ve transfer resmen bitti! Joao Felix Süper Lig devine hayırlı olsun

Atletico Madrid, yıldız oyuncusu Joao Felix ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig'den sürpriz bir ekip, Joao Felix'i transfer etmek için devreye girdi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Joao Felix Süper Lig devine hayırlı olsun
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'da başarılı bir dönem geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü. Madrid ekibi ise oyuncunun yüksek maaşı ve teknik direktör Diego Simeone ile anlaşamaması sebebiyle, Portekizli yıldızın biletini kesti. Barcelona'dan hamle bekleyen 24 yaşındaki oyuncuya kötü haber geldi.

BARCELONA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Katalan devi Barcelona, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Felix için transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Portekizli oyuncu, kendisine gelen diğer teklifleri masaya yatırdı.

SÜPER LİG DEVİ TALİP OLDU

Genç futbolcuya, Süper Lig'den Fenerbahçe talip oldu. Barcelona hayallerinin suya düşmesi ve Jose Mourinho'nun ilgisi üzerine Felix'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Öte yandan Benfica, Arsenal, Aston Villa ve Manchester United gibi güçlü ekipler de yıldız oyuncu için devreye girdi. Fakat Felix'in sarı lacivertli ekibe sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncu için resmi temas kurması bekleniyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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