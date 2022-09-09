Ve transfer resmen bitti! Kaan Ayhan'ı sonunda duyurdular

Bu yaz adı Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelen Kaan Ayhan'ın Türkiye'ye transferi bir türlü gerçekleşmemişti. İtalya basını, Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmayacağını ve transfer dönemini kapattığını yazdı.

KAAN AYHAN İÇİN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in onaylamadığı Kaan Ayhan için sarı-kırmızılılar girişimlerini hızlandırdı ancak yapılan pazarlıklarda anlaşmaya varılamadı ve transfer bir türlü gerçekleşmedi.

İTALYAN BASINI YAZDI: "KAAN AYHAN KALIYOR"

İtalya basınında yer alan habere göre; Kaan Ayhan için Sassuolo'da karar verildi. Gelen tekliflerin bir türlü beklentileri karşılayamaması nedeniyle İtalyan ekibi milli savunmacıyı satmama kararı aldı.

SASSUOLO KARNESİ

2020'nin yazında Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 4 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 195 dakika süre aldı. 27 yaşındaki milli stoper, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.