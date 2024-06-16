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  • Ve transfer resmen bitti! Kim Min-jae'den 1 yıllık imza: Havalimanında coşkuyla karşılanacak
Spor

Ve transfer resmen bitti! Kim Min-jae'den 1 yıllık imza: Havalimanında coşkuyla karşılanacak

Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-jae bu sezon beklentilerin altında kalmasıyla takımdan ayrılıyor. Kim Min-jae'ye daha önce formasını giydiği takımı resmen talip oldu.

16 Haziran 2024 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Kim Min-jae'den 1 yıllık imza: Havalimanında coşkuyla karşılanacak
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Bu sezon şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Leverkusen'de gösterdiği performansla yıldızlaşan Jonathan Tah'a talip olan Bavyera devi, bu sezon beklentilerin altında kalan Kim Min-Jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

KIM MIN-JAE'NİN BİLETİ KESİLDİ

Alman basınında çıkan habere göre; Bayern Münih, Leverkusen'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Jonathan Tah'ı kadrosuna katmaya oldukça yakın durumda. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Bavyera devi, savunmada yer açmayı planlarken, Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

RESMEN GERİ DÖNÜYOR!

Güney Koreli stopere eski takımı talip oldu. Antonio Conte'yi teknik direktörlüğe getiren Napoli, yıldız savunmacı için harekete geçti. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralama planlıyor. Bayern Münih'in bu ilgiye sıcak baktığı belirtildi.

Star Gazetesi

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