Ve transfer resmen bitti! Mario Balotelli'yi duyurdular

Geçen sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve geçtiğimiz yaz Sion'a imza atan Mario Balotelli'nin İsviçre hikayesi de sona eriyor. Takımdan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'nin yeni adresi de İtalya oluyor.

MARIO BALOTELLI, TÜRKİYE'DE KENDİNE GELDİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran isimlerden biri de Mario Balotelli olmuştu. Adana Demirspor'da forma giyen yıldız golcü, 33 resmi maçta 19 gol ve 6 asist yaparak adeta eski günlerine geri dönmüştü. Balotelli sezon sonunda ise 2.6 milyon euro bonservisle İsviçre ekibi Sion'a transfer olmuştu.

İSVİÇRE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Mario Balotelli için İsviçre'de işler yolunda gitmiyor. Taraftarlarla arası bir türlü düzelmeyen yıldız golcünün son maçta da formasının yakılması bardağı taşırdı. Balotelli, menajerine İsviçre'den ayrılmak istediğini iletti ve kendisine takım bulması yönünde talimat verdi.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNÜYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Mario Balotelli'ye eski takımı Monza talip oldu. Serie A ekibi, yıldız oyuncu ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer sezon sonunda gerçekleşecek ve yıldız golcü ülkesine geri dönecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sion formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıkan Mario Balotelli, bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 838 dakika süre alan 32 yaşındaki golcü, 5 golle skora etki edebildi.