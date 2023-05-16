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Spor

Ve transfer resmen bitti! Merih Demiral'ı duyurdular

Milli takımın yıldız oyuncusu Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga eden Merih Demiral, ayrılığa sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Mayıs 2023 Salı 15:24 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Merih Demiral'ı duyurdular
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Atalanta'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Gian Piero Gasperini ile yaşadığı tartışma nedeni ile takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli yıldızın Inter'e olan transferinin iptal olması nedeniyle tecrübeli hoca ile arası bozuldu. Tesislerde yaşanan sözlü tartışma iki taraf arasındaki ipleri kopardı.

MERİH DEMİRAL İÇİN MİLANO DERBİSİ

Juventus'ta başarılı bir performans gösteren milli yıldız Merih Demiral, takımın yeniden yapılanma planları arasında olmamış ve Atalanta'nın yolunu tutmuştu, Atalanta'da geçirdiği başarılı sezonun ardından ismi birçok transfer dedikodusuna karışan Merih Demiral için en ciddi aday Inter'di. Fakat Gian Piero Gasperini transfere engel olunca iki taraf arasında ipler koptu ve Merih'in sezon sonu kesin olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi. Halihazırda Inter'in ilgisi sıcaklığını korurken Milano'nun kırmızı tarafı Milan'da Merih için harekete geçti. Milan'ın Inter'den bir adım önde olduğu belirtildi.

MERİH DEMİRAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atalanta forması ile bu sezon 27 resmi maça çıkan Merih Demiral2ın 1 golü bulunuyor.

Star Gazetesi

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