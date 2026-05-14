Roma'da çalkantılı bir dönemi geride bırakan Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu. İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu için beklenen haber geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYORDU

Çizme basınında yer alan haberlerde Paulo Dybala ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğine dair haberler gündemi epey meşgul etti. Özellikle sarı-kırmızılıların oyuncuya teklif yapabileceği konuşulurken İtalyan basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

DYBALA'DAN 2 YILLIK İMZA

İtalyan basınından edinilen bilgilere göre Roma, Paulo Dybala ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Çizme temsilcisi, Arjantinli hücumcunun haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatma kararı alırken Paulo Dybala'nın da tercihinin Roma'da kalmak olduğu öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun, yıllık 14 milyonu bulan maaşında indirime girmesi ve kısa süre içinde Roma ile yeni kontrata imza atması bekleniyor.

Öte yandan bu sezon Roma formasıyla 25 maça çıkan Paulo Dybala, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.