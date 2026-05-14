İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4394
  • EURO
    53,3893
  • ALTIN
    6873.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer resmen bitti! Paulo Dybala'dan 2 yıllık imza
Spor

Ve transfer resmen bitti! Paulo Dybala'dan 2 yıllık imza

Roma'daki sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Paulo Dybala, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takmıştı. Ülkesinden de Boca'nın yakın markajında yer alan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, tercihini yaptı. Buna göre Paulo Dybala, 2 yıllık sözleşmeye imzayı atıyor.

BEYZA NUR YILMAZ14 Mayıs 2026 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Paulo Dybala'dan 2 yıllık imza
ABONE OL

Roma'da çalkantılı bir dönemi geride bırakan Paulo Dybala'nın akıbeti belli oldu. İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu için beklenen haber geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYORDU

Çizme basınında yer alan haberlerde Paulo Dybala ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiğine dair haberler gündemi epey meşgul etti. Özellikle sarı-kırmızılıların oyuncuya teklif yapabileceği konuşulurken İtalyan basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

DYBALA'DAN 2 YILLIK İMZA

İtalyan basınından edinilen bilgilere göre Roma, Paulo Dybala ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Çizme temsilcisi, Arjantinli hücumcunun haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatma kararı alırken Paulo Dybala'nın da tercihinin Roma'da kalmak olduğu öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun, yıllık 14 milyonu bulan maaşında indirime girmesi ve kısa süre içinde Roma ile yeni kontrata imza atması bekleniyor.

Öte yandan bu sezon Roma formasıyla 25 maça çıkan Paulo Dybala, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'daki kadın cinayetinde kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.