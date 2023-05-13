Ve transfer resmen bitti! Ryan Kent'i duyurdular...

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini sol kanata yapmaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde Sarı-lacivertli kulübün Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığı iddia edilmişti. Ryan Kent takımıyla sözleşme uzatmayacağını duyurması, Fenerbahçe cephesini heyecanlandırdı.
Rangers teknik direktörü Michael Beale, Kent hakkında konuştu. Beale, "Kent için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi.
Kent ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatırlatırlırken, Belçika'dan da Club Brugge'nin 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. İngiltere'den Leeds United ve Burnley takımının da Kent ile ilgilendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Burnley ve Leeds United ile Kent transferi için yarış halinde. Ancak tecrübeli kanat oyuncusuna şu ana kadar en iyi teklifi Kanarya'nın sunduğu belirtildi.
29 resmi maçta Rangers forması giyen Ryan Kent, 3 gol 10 asistlik bir katkı sağladı.