Ve transfer resmen bitti! Ryan Kent'i duyurdular...

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini sol kanata yapmaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde Sarı-lacivertli kulübün Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığı iddia edilmişti. Ryan Kent takımıyla sözleşme uzatmayacağını duyurması, Fenerbahçe cephesini heyecanlandırdı.



RYAN KENT: RANGERS'DE OYNAMAYACAĞIM

RANGERS'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ TRANSFERİ DUYURDU

Kent'i Fenerbahçe'nin İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, Fanatik'in haberinde 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği belirtildi.

Rangers teknik direktörü Michael Beale, Kent hakkında konuştu. Beale, "Kent için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi.



RYAN KENT'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Kent ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatırlatırlırken, Belçika'dan da Club Brugge'nin 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. İngiltere'den Leeds United ve Burnley takımının da Kent ile ilgilendiği belirtiliyor.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe, Burnley ve Leeds United ile Kent transferi için yarış halinde. Ancak tecrübeli kanat oyuncusuna şu ana kadar en iyi teklifi Kanarya'nın sunduğu belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 resmi maçta Rangers forması giyen Ryan Kent, 3 gol 10 asistlik bir katkı sağladı.