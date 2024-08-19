Süper Lig'de 2024/25 sezonu başladı. İlk iki hafta karşılaşmalarının ardından 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp, özellikle gözden çıkardığı bazı isimlerle yollarını ayırmaya kararlı. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Van Bronckhorst ile yapılan istişarelerin ardından 5 futbolcu ile ayrılık kararı aldı.

Siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi sona ermeden Tayyip Talha, Demir Ege, Bakhtiyar, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı hedefliyor. Bu futbolculardan özellikle Aboubakar'ın geleceği merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcu cephesinde yaşanan transfer gelişmesi ortaya çıktı.

VINCENT ABOUBAKAR DÖNEMİ SONA ERDİ!

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, forvet hattına Ciro Immobile'yi takviye etti. Siyah beyazlılarda İtalyan golcünün takıma monte edilmesinin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar'ı gözden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon da eleştirilerin odak noktası haline gelen 32 yaşındaki Aboubakar'a, kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdildi. Yıldız oyuncu için alınan bu kararın ardından gündeme Eyüpspor gelmişti.

TRANSFER BİTTİ!

Son günlerde Vincent Aboubakar'ın Eyüpspor'la anılmasının ardından İstanbul ekibinin, bu transferde geri adım attığı ve artık oyuncunun gündemde olmadığı öğrenildi. Eyüpspor, transfer döneminin kalan bölümünde, Aboubakar için resmi bir hamle yapmayacak. Böylelikle bu transfer ihtimali resmen ortadan kalkmış oldu.

Kamerunlu oyuncu için en güçlü iddia ise Suudi Arabistan cephesinden geldi.

Daha önce Suudi liginde Al Nassr forması da giyen Vincent Aboubakar'ın yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı konuşuluyor. Ancak tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan alacaklarını bırakmak istemiyor. Bu sebeple Aboubakar'ın Beşiktaş yönetiminden yıl sonuna kadar devam eden sözleşmesindeki tüm alacaklarını talep ettiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetiminin alacağı reaksiyon, Vincent Aboubakar'ın da geleceğini belirleyecek.

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