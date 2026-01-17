Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham için İngiltere Premier Lig'den üç kulüp transfer teklifinde bulundu. Sezon sonunda Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan siyah beyazlıların gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Everton, Aston Villa ve Nottingham Forest'ten teklifler alan Beşiktaş kararını verdi. Siyah beyazlılar, Tammy Abraham transferi için iki yol izledi.

TAMMY ABRAHAM İÇİN BONSERVİS VE KİRALIK OYUNCU SEÇENEKLERİ

Beşiktaş, Tammy Abraham için en ciddi teklifi Aston Villa'dan aldı. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 20 milyon euro bonservis ya da 10 milyon euro bonservis + Guessand 1,5 yıl kiralık olarak beklentisini sundu. Transferin bonservis ve Guessand'ın 1,5 yıl kiralık olarak tamamlanacağı yönünde olduğu öğrenildi.

TAMMY ABRAHAM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz basınından aktarılan bilgiye göre Tammy Abraham, Aston Villa ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu İngiliz kulübünden yaklaşık olarak Beşiktaş'tan kazandığı maaşı alacak. İngilizler transferin ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyor. Öte yandan Aston Villa transferin olası olmaması durumunda Newcastle United'da forma giyen genç Danimarkalı forvet William Osula'yı alternatif olarak bekletiyor.