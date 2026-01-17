İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer resmen bitti! Tammy Abraham'ı duyurdular
Spor

Ve transfer resmen bitti! Tammy Abraham'ı duyurdular

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Tammy Abraham için sıcak saatler yaşanıyor. İngiliz futbolcu için Premier Lig'den ciddi bir transfer teklifi gelmişti. Siyah beyazlılar Tammy Abraham konusunda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 19:16 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Tammy Abraham'ı duyurdular
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham için İngiltere Premier Lig'den üç kulüp transfer teklifinde bulundu. Sezon sonunda Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan siyah beyazlıların gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Everton, Aston Villa ve Nottingham Forest'ten teklifler alan Beşiktaş kararını verdi. Siyah beyazlılar, Tammy Abraham transferi için iki yol izledi.

TAMMY ABRAHAM İÇİN BONSERVİS VE KİRALIK OYUNCU SEÇENEKLERİ

Beşiktaş, Tammy Abraham için en ciddi teklifi Aston Villa'dan aldı. Siyah beyazlılar İngiliz ekibine 20 milyon euro bonservis ya da 10 milyon euro bonservis + Guessand 1,5 yıl kiralık olarak beklentisini sundu. Transferin bonservis ve Guessand'ın 1,5 yıl kiralık olarak tamamlanacağı yönünde olduğu öğrenildi.

TAMMY ABRAHAM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz basınından aktarılan bilgiye göre Tammy Abraham, Aston Villa ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu İngiliz kulübünden yaklaşık olarak Beşiktaş'tan kazandığı maaşı alacak. İngilizler transferin ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyor. Öte yandan Aston Villa transferin olası olmaması durumunda Newcastle United'da forma giyen genç Danimarkalı forvet William Osula'yı alternatif olarak bekletiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.