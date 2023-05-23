Ve transfer resmen bitti! Vedat Muriqi'yi duyurdular

İspanya LaLiga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Kosovalı golcü transferde birçok takımla anılırken geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döneceğine yönelik iddialar da ortaya atılmıştı. Bu kez ise İspanya basını Vedat Muriqi'nin İngiltere'ye gitmeye yakın olduğunu yazdı.

VEDAT MURİQİ'NİN YERİNE OYUNCU BAKIYORLAR

LaLiga ekibi Mallorca sezon sonunda takımda tutmakta zorlanacağı Vedat Muriqi için şimdiden oyuncu bakmaya başladı. İspanya basınının aktardığı habere göre Mallorca, Andorra forması giyen Sinan Bakış'ın peşinde. İspanyol kulüp Sinan Bakış'ı Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması halinde transfer edecek. Öte yandan Vedat Muriqi'nin Premier Lig'e transferinin büyük ölçüde gerçekleşeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mallorca formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Vedat Muriqi 14 gol atmayı başardı. Kosovalı futbolcu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi