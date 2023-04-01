Ve transfer resmen bitti! Yusuf Yazıcı'yı duyurdular

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken Yusuf Yazıcı'nın da geleceği belli oldu. Karadeniz ekibinde hayal kırıklığına uğratan Yusuf Yazıcı'nın sezon sonu ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

YUSUF YAZICI, YUVAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ

2019'un yazında Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirmiş ve yaz aylarında bordo-mavililere kiralık olarak geri dönmüştü.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerdeki 2. hikayesinde beklentileri karşılayamadı. Genel olarak kötü bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, çoğu zaman eleştirilerin hedefi oldu.

SEZON SONU YOL GÖZÜKTÜ, İŞTE YENİ ADRESİ...

Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı için karar verildi. Sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı düşünmeyen Karadeniz ekibi, oyuncuyla yolları ayıracak. Kendisine takım arayan yıldız oyuncu için CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında yer alan haberlere göre; Moskova ekibi, Yusuf Yazıcı ile sezon sonu için anlaşmaya yakın.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bunların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 685 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 golle skora etki edebildi.