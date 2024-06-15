Kariyerini İspanya'da sürdüren Vedat Muriqi, transfere hazırlanıyor. La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla transfer döneminin gözde isimlerinden birisi oldu. Daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Rizespor'un formasını terleten yıldız golcü, tekrar Süper Lig dönmeye hazırlanıyor.

VEDAT MURIQI ADIM ADIM SÜPER LİG'E

İspanyol basının haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü arayışı için rotasını La Liga'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın ilk etapta yıldız golcünün bonservisini almaya çalışacağı fakat olmazsa kiralama seçeneğine gideleceği yazıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Öte yandan La Liga ekiplerinden Real Betis'in de Vedat için harekete geçtiği aktarıldı. Yıldız golcünün 30 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu fakat Mallorca'nın 15 milyon euroya transferine onay vereceği öne sürüldü.

GOL MAKİNESİ

Bu sezon İspanyol ekibiyle 33 maçta forma giyen Vedat Muriqi, 14 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi