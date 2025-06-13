Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için transfer bilmecesi nihayet çözülüyor. 31 yaşındaki Arjantinli hücumcu, bir süredir Süper Lig devlerinin yakın markajındayken, İtalyan basını da Dybala için sürpriz bir haberi duyurdu.

PAULO DYBALA İMZALIYOR

Çizme basınında yer alan habere göre; Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala için beklenen haber geldi.

Buna göre Paulo Dybala, Roma ile gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak için kulüple görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında Paulo Dybala, mevcut maaşını kulübün finansal ihtiyaçlarına göre yeniden revize ederek, takımda kalmak istiyor.

Bu fikre Roma'nın da sıcak baktığı ve tarafların Temmuz ayında yeni bir sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varabileceği belirtildi.

Böylece Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılıp başka bir takıma transfer iddiaları da şimdilik son bulmuş oldu.

SEZON KARNESİ

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.