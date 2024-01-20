Ve transferi resmen açıkladılar! Yusuf Yazıcı herkesi ters köşe yaptı

Kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de devam eden Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Milli oyuncu, başarılı form grafiğiyle Avrupa'da birçok ekibi peşine taktı. Son olarak İspanya basını, Yusuf için sıcak gelişmeyi duyurdu.

YUSUF YAZICI'YA SÜRPRİZ TALİP!

İspanyol basınının haberine göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Yusuf Yazıcı'ya büyük ilgi gösteriyor. İspanyol takımının, sezon başında kadrosuna kattığı Carles Perez'den memnun olmadığı ve yollarını ayıracağı aktarıldı. Yapılan habere göre; Celta Vigo, oyuncusuyla yollarını ayırması durumda Yusuf Yazıcı'ya teklif yapacak.

Milli oyuncu için, İspanyol ekibi devre arasında harekete geçecek fakat Lille ile bonserviste anlaşılamaması durumda sezon sonu beklenecek. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Başarılı orta sahanın, İspanya ekibine transfer olması durumda büyük katkılar sağlayacağı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Yusuf Yazıcı, Fransa ekibiyle 25 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi