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Spor

Ve transferi resmen bitti! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığı uzun süredir gündemdeydi. Transferde Mert Hakan Yandaş için karar çıktı. İşte detaylar...

4 Şubat 2024 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Ve transferi resmen bitti! Mert Hakan Yandaş...
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Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken kadroda ayrılacak isimlerde planlanıyor. Ayrılığı uzun süredir gündemden düşmeyen Mert Hakan Yandaş için de karar verildi. İsmi birçok Süper Lig ekibiyle anılan 29 yaşındaki orta sahanın geleceği merak konusuydu.

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN KARAR ÇIKTI!

Fenerbahçe'ye katıldığından bu yana inişli çıkışlı performans sergileyen Mert Hakan Yandaş son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig'den en ciddi talibi MKE Ankaragücü olan deneyimli orta saha için kulüpten karar çıktı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuylar yollarını ayırması beklenmiyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek futbolcunun bu dönem boyunca takımda kalmasına izin verilmesi bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan deneyimli orta saha 589 dakika süre aldı ve 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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