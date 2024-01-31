Ve transferi resmen duyurdular! Sacha Boey'in boşluğu Premier Lig'in yıldızıyla doluyor

Transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışından gelen 30 milyon euro bedelin ardından kadroya takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı yönetiim, Fransız yıldızın boşluğunu doldurmak için Premier Lig devi Arsenal'in kapısını çaldı. Hedefteki isim Londra temsilcisinin Portekizli oyuncusu Cedric Soares...

CEDRIC SOARES GALATASARAY YOLUNDA

İngiliz basınında çıkan haberlerde Cedric Soares'in transferi konusunda Galatasaray'ın oyuncuya 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Oyuncunun sarı kırmızılı ekibe katılmaya sıcak baktığına değinilirken, Arsenal'in önümüzdeki günlerde kararını vereceği iddia ediliyor. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, Londra ekibinde 4. sezonunu geçiriyor.

ESKİ HOCASIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Portekiz Milli Takımı'nda şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan Fernando Santos ile birlikte çalışan Cedric Soares, Süper Lig'e gelmesi durumunda eski hocasıyla yeniden bir araya gelecek. 32 yaşındaki sağ bekin ayrıca Premier Lig'de karşılıklı oynadığı Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele Wilfred Zaha gibi isimler de takım arkadaşı olacak.

SEZON RAKAMLARI

Cedric Soares bu sezon Arsenal formasını yalnızca üç maçta 134 dakika giyerken, gol veya asist katkısı üretemedi.

Star Gazetesi