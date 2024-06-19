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Spor

Ve üç yıllık anlaşma sağlandı! Ozan Tufan resmen geri dönüyor

Ozan Tufan, iki yıldır formasını giydiği Hull City'ye veda ediyor. Milli orta saha, gelen teklife hayır diyemedi. Ozan Tufan'ın geri dönüşünü İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar…

19 Haziran 2024 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Ve üç yıllık anlaşma sağlandı! Ozan Tufan resmen geri dönüyor
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Ozan Tufan, ikinci yılını geride bıraktığı Hull City'de taraftarlar adına takımın en sevilen isimlerinden olmayı başardı. Championship'te mücadele eden ekipte mücadelesi ve kritik anlarda attığı gollerle takdir toplayan deneyimli orta saha için Premier Lig kapıları yeniden açıldı.

OZAN TUFAN BİR KEZ DAHA PREMIER LİG SEVİYESİNE ÇIKIYOR

Premier Lig'in dişli kulüplerinden West Ham, Ozan Tufan'ı 3 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Orta sahaya iki yönlü bir oyuncu arayan Doğu Londra temsilcisinin milli futbolcuyu gözüne kestirdiğini ve transferi bitirmek için Hull City ile görüşmeleri sıklaştırdığı aktarıldı. Taraflar arasında imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

PREMIER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Daha önce Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan'ın dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngilitere'nin bir numaralı klasmanında yeniden forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine gelecek sezon West Ham ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZON 40 MAÇ

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla 40 maçta 2202 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre zarfında takımı adına skora 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

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