Al Nassr'da forma giyen 32 yaşındaki Senegalli yıldız Sadio Mane, takımdan ayrılıyor. Kariyerinde yeni ufuklara yelken açmak isteyen kanat oyuncusu, dümeni Süper Lig devine kırdı. Ara transfer döneminde takıma katılmaya hazırlanan Sadio Mane, resmen geliyor.

SADİO MANE İSTANBUL'A GELİYOR

Süper Lig devi Beşiktaş, Sadio Mane transferinde sona yaklaştı. Sezon başında adı Fenerbahçe ile de anılan Sadio Mane'nin transferi gerçekleşmemişti.

Bu kez Beşiktaş Senegalli futbolcu için çalışmalarına hız verirken ocak ayında transferi resmiyete dökmek için girişimler de sürüyor. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen Mane de teklife sıcak bakıyor. Anlaşma sağlanması takdirde yıldız oyuncu İstanbul'a gelerek imzayı atabilir.

MANE'NİN SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 23 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 5 de gol pası verdi. Ayrıca Mane'nin Al Nassr'daki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.