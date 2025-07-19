Pierre-Emerick Aubameyang, yaz transfer dönemine damga vuracak bir sürprize hazırlanıyor. Geçen sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan 36 yaşındaki deneyimli santrfor, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldı.

Bu kapsamda Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni sezondaki kulübü de resmen belli oldu.

SÜPER LİG İDDİALARI

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Süper Lig'in yolunu tutacağına dair birçok haber Fransız basınında yer aldı.

Gabonlu oyuncu, geleceği için tercihini yaparken, taraftarların beklediği haber de sonunda geldi. Böylece Pierre-Emerick Aubameyang, geri dönüyor.

UÇAK AUBAMEYANG İÇİN İNİYOR

Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni durağı netleşti. Daha önce Fransa Lig 1 devi Marsilya'da forma giyen tecrübeli forvet, eski takımına geri dönüyor.

Ülke basınında çıkan bir habere göre Marsilya'nın, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncunun şehre gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Arabistan macerasını kısa sürede sonlandıran Pierre-Emerick Aubameyang, Al-Qadsiah ile çıktığı 36 karşılaşmada 21 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.