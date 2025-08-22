Süper Lig'de transfer döneminin sonu yaklaşıyor ve takımlar son hamlelerini yapmaya başladı. Atalanta'da mutsuz olan Ademola Lookman da Süper Lig devinin radarına girdi. Inter transferi son anda iptal olan oyuncu kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan da birçok takımın talip olduğu oyuncu için İtalyan ekibi ise kararını verdi. Atalanta oyuncuyu kesinlikle bırakmak istemiyor. Ademola Lookman'ın geleceği ise merak ediliyor.

GALATASARAY ADAMA LOOKMAN İÇİN DEVREDE

Barış Alper Yılmaz ile yollarını ayırmak üzere olan Galatasaray milli futbolcunun yerine ilk olarak Ademola Lookman'ı düşünüyor. Menajer George Gardi'nin bu transfer için yetki istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım Barış Alper'i satar satmaz bu transfere yönelecek. Victor Osimhen ile milli takımdan arkadaş olan Ademola Lookman bu açıdan transfere sıcak bakabilir. Galatasaray'ın transferi kiralık olarak düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu ile ayrıca Arsenal'in ilgilendiği iddialar arasında

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, geçen sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 20 gol ve 6 asistle skora etki etti.