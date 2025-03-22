Sadio Mane için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki Senegalli yıldız, kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nassr'da sürdürürken, sezon sonunda da takımdan ayrılma kararı aldı. Buna göre Sadio Mane'nin de bir sonraki durağı belli oldu.

SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Sadio Mane, özellikle Beşiktaş'ın yakın markajında olan isimlerden birisiydi.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, devre arasında Al Nassr'dan ayrılmak istemeyince beklenen transfer gerçekleşmemişti.

Ancak Sadio Mane, sezon sonunda Suudi Arabistan defterini temelli kapatmaya hazırlanıyor.

SADİO MANE BOMBASI

İtalyan basınında çıkan habere göre; Inter, Sadio Mane'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan devinin oyuncuyla el sıkıştığı iddia edilirken, kulübü Al Nassr ile masaya oturmanın hesaplarının yapıldığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda Sadio Mane'nin de gelecek sezondan itibaren Inter formasını giyebileceği aktarıldı.

ARABİSTAN KARNESİ

Sadio Mane, Al Nassr ile toplamda 83 resmi maçta boy gösterdi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 28 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.