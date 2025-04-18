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Spor

Ve uçak sonunda iniyor! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun

Sadio Mane, yılın transferine imzayı atıyor. Sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Senegalli oyuncu, sürpriz bir karar aldı. Buna göre Mane için nihayet beklenen gerçekleşiyor. İşte Sadio Mane transferinin detayları…

Star Gazetesi18 Nisan 2025 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Ve uçak sonunda iniyor! Sadio Mane hayırlı uğurlu olsun
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Sadio Mane Al Nassr'dan ayrılıyor. Senegalli yıldız, yaz transfer döneminde yeni takımına katılmak için hazırlıklara başlarken, oyuncunun gelecek sezon formasını giyeceği takım da netleşmeye başladı.

SADİO MANE GELİŞMESİ

Daha önce West Ham, Inter gibi takımların gündemine gelen Sadio Mane için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi. 33 yaşındaki hücum oyuncusu, rotayı yeniden Avrupa olarak belirledi.

Sadio Mane, eski takımı Salzburg'un yeniden gündemine geldi. Alman ekibinin, Senegalli oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Mane, yeniden Avrupa'ya dönüş hesapları yaparken, Almanya'ya dönmesinin de muhtemel olduğu aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla toplamda 39 maçta boy gösterdi. 33 yaşındaki Senegalli, takımına 9 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

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