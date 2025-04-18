Sadio Mane Al Nassr'dan ayrılıyor. Senegalli yıldız, yaz transfer döneminde yeni takımına katılmak için hazırlıklara başlarken, oyuncunun gelecek sezon formasını giyeceği takım da netleşmeye başladı.

SADİO MANE GELİŞMESİ

Daha önce West Ham, Inter gibi takımların gündemine gelen Sadio Mane için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi. 33 yaşındaki hücum oyuncusu, rotayı yeniden Avrupa olarak belirledi.

Sadio Mane, eski takımı Salzburg'un yeniden gündemine geldi. Alman ekibinin, Senegalli oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Mane, yeniden Avrupa'ya dönüş hesapları yaparken, Almanya'ya dönmesinin de muhtemel olduğu aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla toplamda 39 maçta boy gösterdi. 33 yaşındaki Senegalli, takımına 9 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.