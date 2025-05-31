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Spor

Ve uçak sonunda iniyor! Takımın yeni golcüsü Antoine Griezmann: Hayırlı olsun

Antoine Griezmann takımın yeni golcüsü olmaya hazırlanıyor. Adı zaman zaman Süper Lig devlerinin gündemine gelen 34 yaşındaki Fransız golcü, yeni sezon için sürpriz bir karar verdi. Bu kapsamda deneyimli forvetin, gelecek sezondan itibaren formasını giyeceği takım da belli oldu. İşte Antoine Griezmann'ın yeni kulübü…

Star Gazetesi31 Mayıs 2025 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Ve uçak sonunda iniyor! Takımın yeni golcüsü Antoine Griezmann: Hayırlı olsun
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Antoine Griezmann, yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Adı zaman zaman Süper Lig devleriyle de anılan Fransız forvet, beklenmedik bir karar aldı. Buna göre Griezmann için uçak da sonunda iniyor.

ANTOİNE GRİEZMANN MADRİD'DEN AYRILIYOR

LaLiga devlerinden Atletico Madrid'in Antoine Griezmann ile yollarını ayırmaya hazırlandığı İspanyol basınında yer aldı.

Bu kapsamda 34 yaşındaki Fransız golcünün, yeni sezon için kulüp aramaya başladığı ve gündeme sürpriz bir takım geldiği belirtildi.

Böylece Antoine Griezmann, Cengiz Ünder ile aynı takımda buluşmaya hazırlanıyor.

ANTOİNE GRİEZMANN SÜRPRİZİ

MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC, Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

90min'de yer alan haberde; Antoine Griezmann'ın da ABD'ye sıcak baktığı ve Los Angeles FC'nin de Fransız'ı, milli takım arkadaşları Hugo Lloris ve Olivier Giroud ile bir araya getirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Bu nedenle Antoine Griezmann'ın, yeni sezonda MLS'te olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Antoine Griezmann, Atletico ile bu sezon toplamda 53 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda ise takımına 16 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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