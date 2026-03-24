Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belli olacağı play-off maçları başlıyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde UEFA, Türkiye-Romanya maçında görev alacak hakemleri duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Romanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

Türkiye-Romanya maçında dördüncü hakem olarak ise Benoit Bastien görev yapacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak. A Milli Takım bu turu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turunda final oynayacak.