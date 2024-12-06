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  • Ve valizleri hazırladı! Virgil van Dijk 3 yıllığına “Geliyorum” dedi: Transferde mutlu son
Spor

Ve valizleri hazırladı! Virgil van Dijk 3 yıllığına “Geliyorum” dedi: Transferde mutlu son

Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan takım kaptanı Virgil van Dijk, transfere son noktayı koydu. 3 yıllığına gelmek için bavullarını hazırlamaya başlayan Hollandalı tecrübeli stoper, resmen gemileri yaktı. İşte Virgil van Dijk haberinin devamı...

6 Aralık 2024 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Ve valizleri hazırladı! Virgil van Dijk 3 yıllığına “Geliyorum” dedi: Transferde mutlu son
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Virgil van Dijk, ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli savunma oyuncusu, kendisine gelen flaş teklife olumlu yanıt verdi.

Herkesi şaşırtan sürpriz bir imzaya hazırlanan Virgil van Dijk, Liverpool'dan gelen sözleşme uzatma talebini geri çevirdi. Virgil van Dijk'ın yeni adresini de İngiliz basını duyurdu.

REAL MADRİD TRANSFERİ BİTİRİYOR

Militao'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Real Madrid, Virgil van Dijk'ı takibe aldı. Hollandalı stoperi ocak ayında takıma kazandırmak isteyen eflatun beyazlılar, van Dijk ve Liverpool ile anlaşmanın zemininin arıyor.

Real'in Virgil van Dijk'a 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken, Hollandalının da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 19 maça çıkan 33 yaşındaki Virgil van Dijk, 2 gol atarken takımına 1 asistlik de katkı sağladı.

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