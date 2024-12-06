Virgil van Dijk, ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli savunma oyuncusu, kendisine gelen flaş teklife olumlu yanıt verdi.
Herkesi şaşırtan sürpriz bir imzaya hazırlanan Virgil van Dijk, Liverpool'dan gelen sözleşme uzatma talebini geri çevirdi. Virgil van Dijk'ın yeni adresini de İngiliz basını duyurdu.
REAL MADRİD TRANSFERİ BİTİRİYOR
Militao'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Real Madrid, Virgil van Dijk'ı takibe aldı. Hollandalı stoperi ocak ayında takıma kazandırmak isteyen eflatun beyazlılar, van Dijk ve Liverpool ile anlaşmanın zemininin arıyor.
Real'in Virgil van Dijk'a 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken, Hollandalının da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool formasıyla 19 maça çıkan 33 yaşındaki Virgil van Dijk, 2 gol atarken takımına 1 asistlik de katkı sağladı.