Ve Vedat Muriqi 3 yılığına “Tamam” dedi! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye 21 milyon euro kazandırarak ayrıldığı Süper Lig'e yeniden adım atmaya çok yakın. 30 yaşındaki santrfor, sakatlıklarla boğuşmadığı dönemlerde takımı Mallorca'nın gol yollarındaki en etkili ismi olmayı başarmıştı. Muriqi, gollerini bir kez daha sarı lacivertli formayla atmak için gün sayıyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF VEDAT MURIQI

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan ve gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, oluşturacağı hücum rotasyonunda Kosovalı yıldızın da bulunmasını istiyor. Mevcut yönetim, Muriqi'ye 3 yıllık sözleşme teklif edecek.

EDIN DZEKO VEDA EDECEK

Fenerbahçe, 38 yaşındaki forveti Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Yönetim, gösterdiği mücadele takdir toplasa da zaman zaman yaşının getirdiği bir form düşüklüğü yaşayan Bosnalı yıldız ile yaz aylarında yollarını ayırmayı düşünüyor. Oyuncuya Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu biliniyor.

BU SEZON 8 GOLE KATKI

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla sahaya çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi