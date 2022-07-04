Ve Vedat Muriqi geri döndü! Resmen duyurdular

Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da geçiren Vedat Muriqi, İtalya'ya geri döndü. İtalya basını, adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Vedat Muriqi'in Lazio'ya geri döndüğünü açıkladı.

VEDAT MURIQI, İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ

İtalya basınında yer alan habere göre; Transferdeki geleceği belirsizliğini koruyan Vedat Muriqi, Türkiye'de yaptığı tatilin ardından Lazio'ya geri döndü. Kosovalı golcünün İtalyan ekibindeki geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

MALLORCA, SON TEKLİFİNİ YAPTI

Haberde, Mallorca'nın Vedat Muriqi için Lazio'ya son teklifini yaptığı ve teklifinin 5.5 milyon euro olduğu belirtildi. Ancak İtalyan ekibi Muriqi için en az 10 milyon euro istiyor.

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VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibi Mallorca'da 17 resmi maçta toplam 1529 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.