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Spor

Ve Vedat Muriqi geri dönüyor! Bitti bu iş

Vedat Muriqi'nin kaderi belli oldu. Bu sezonu kiralık olarak Mallorca'da geçiren Vedat Muriqi'in önümüzdeki ay bonservisini elinde bulunduran Lazio'ya döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
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Bu sezon Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi için ayrılık zamanı geldi. Vedat Muriqi'in önümüzdeki ay bonservisini elinde bulunduran İtalya Serie A ekibi Lazio'ya geri döneceği iddia edildi.

VEDAT MURIQI'İN İSPANYA MACERASI SONA ERDİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Vedat Muriqi'nin İspanya macerası sona erdi. Mallorca'nın yaklaşık 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Vedat Muriqi, önümüzdeki ay bonservisini elinde bulunduran Lazio'ya geri dönecek.

TEKRAR KİRALANABİLİR

Haberde, önümüzdeki ay Lazio'ya geri dönecek olan Vedat Muriqi'in tekrar kiralanabileceği belirtildi.

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VEDAT MURIQI'İN MALLORCA PERFORMANSI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla 17 resmi maçın 17'sinde de ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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