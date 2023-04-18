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Spor

Ve Vedat Muriqi kararını verdi! ''Menajerime teklifler var''

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi, gösterdiği performans ile Real Mallorca'nın en önemli oyuncularından biri olmuştu. Performansı ile dikkat çeken Vedat Muriq'nin talipleri artıyor. İşte detaylar…

Star Gazetesi18 Nisan 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
Ve Vedat Muriqi kararını verdi! ''Menajerime teklifler var''
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Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi gösterdiği performans ile takımını ligde tutmaya çalışıyor. Alt sıralardaki takımı gösterdiği performans ile orta sıralara kadar çıkaran Muriqi, taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Gösterdiği performans ile hem ligden hem de diğer Avrupa liglerinden birçok takımın dikkatini çeken Vedat Muriqi'ye teklifler gelmeye devam ediyor.

VEDAT MURİQİ'YE PREMİER LİG'DEN VE LA LİGA'DAN TEKLİFLER VAR

Real Mallorca'nın yıldızı Vedat Muriqi, gösterdiği performasn ile birçok takımı peşine taktı. Özellikle sezon başından beri Sevilla'nın ısrarı hala sıcaklığını koruyor. Bunun yanı sıra birçok Premier Lig ekibi de Kosovalı golcüyü yakından takip ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriqi ise verdiği bir röportajda "Menajerime teklifler geldiği bir sır değil ama benim fikrim sözleşmem bitene kadar burada kalmak. Mallorca'nın ligde kalmasını sağlamak ve Avrupa kupalarına gitmesini sağlamak" diye konuştu.

VEDAT MURİQİ'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Real Mallorca forması ile bu sezon büyük işlere imza atan Kosovalı oyuncu La Liga ve Kral Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 13 gol atıp, 3'de asist yaparak takımına katkı sağladı. Real Mallorca ise bu sezon ligde topladığı 37 puan ile 11.sırada bulunuyor.

Star Gazetesi

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