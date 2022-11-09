Ve Vedat Muriqi ocakta imzayı resmen atıyor! Yeni takımı belli oldu

Kosovalı yıldız oyuncu Vedat Muriqi, İspanya basınında gündem olmaya devam ediyor. Real Mallorca forması ile bu sezon 11 maça çıkan golcü oyuncu 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Real Mallorca gibi defansif özellikleri ön plana çıkan bir takımda bu denli bir skor katkısı vermesi İspanyol devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Takım içi performansı ve hırslı görüntüsü ile taraftarın sevgilisi haline gelen Kosovalı oyuncu, adeta takımı tek başına sırtlıyor.

VEDAT MURİQİ'YE İKİ DEV TALİP

Bu sezonki performansı ile İspnaya'nın önemli takımlarından Sevilla ve Villarael'in yakın markajında olan Kosovalı yıldızın teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi. Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla, La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istenileni verememişti. Yeni bir yapılanma sürecinde olan takım ise büyük bir golcü eksiği yaşıyor. Bu eksiğin ise Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi ile doldurulması bekleniyor.

Bir diğer talip ise Castellón eyaletinin takımı olan Villarael. Geçtiğimiz sezonlarda Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi yarı finali ve La Liga'da çok önemli bir performans ortaya koyan Villarael, dünya futboluna damga vurmuştu. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Villarael, tecrübeli teknik direktörü Unai Emery'nin ise Aston Villa'dan teklif alıp takımdan ayrılması işlerin daha da kötü gitmesine neden olmuştu. Hücum oyuncularındaki durgunluk sebebi ile devre arası transfer döneminde Villarael'in en büyük hedefi Vedat Muriqi.

İTALYA'DA OLMAMIŞTI

Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bir ücret ile taransfer olan Kosovalı golcü burada bekleneni verememişti. iki sezonda toplam 45 maç oynanyan golcü oyuncu 2 gol 2 asistlik bir performans sergileyip La Liga2ya transfer olmuştu.

Star Gazetesi