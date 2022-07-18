Ve Vedat Muriqi resmen geri dönüyor! Rakam bile belli oldu

Mallorca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi için Lazio'nun kapısını yeniden çaldı. İspanyol ekibinin Lazio'ya Vedat Muriqi için 7 milyon euro teklif edeceği ileri sürüldü.

MALLORCA'DAN VEDAT MURIQI İÇİN YENİ TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Mallorca, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi için Lazio'ya 7 milyon euroluk teklifte bulunacak.

LAZIO, GÖNDERMEK İSTİYOR

Haberde, Lazio'nun Club Brugge'a transferi iptal olan Vedat Muriqi takımdan göndermek istediği ve Mallorca'nın teklifini değerlendireceği belirtildi.

TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR

Geçtiğimiz günlerde Club Brugge için sağlık kontrolünden geçen ve transferi iptal olan Vedat Muriqi, İtalya'da takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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VEDAT MURIQI'İN İSPANYA KARNESİ

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Mallorca'da 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1529 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.