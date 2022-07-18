İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,477
  • EURO
    17,8
  • ALTIN
    961.613
  • BIST100
    2451.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Vedat Muriqi resmen geri dönüyor! Rakam bile belli oldu
Spor

Ve Vedat Muriqi resmen geri dönüyor! Rakam bile belli oldu

Vedat Muriqi için Club Brugge transferi iptal olunca La Liga takımlarından Mallorca yeniden devreye girdi. İspanyol ekibinin Vedat Muriqi için 7 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ve Lazio'nun Kosovalı golcüyü takımdan göndermek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Mallorca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi için Lazio'nun kapısını yeniden çaldı. İspanyol ekibinin Lazio'ya Vedat Muriqi için 7 milyon euro teklif edeceği ileri sürüldü.

MALLORCA'DAN VEDAT MURIQI İÇİN YENİ TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Mallorca, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Vedat Muriqi için Lazio'ya 7 milyon euroluk teklifte bulunacak.

LAZIO, GÖNDERMEK İSTİYOR

Haberde, Lazio'nun Club Brugge'a transferi iptal olan Vedat Muriqi takımdan göndermek istediği ve Mallorca'nın teklifini değerlendireceği belirtildi.

TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR

Geçtiğimiz günlerde Club Brugge için sağlık kontrolünden geçen ve transferi iptal olan Vedat Muriqi, İtalya'da takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

VEDAT MURIQI'İN İSPANYA KARNESİ

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Mallorca'da 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1529 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.