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Spor

Ve Wilfried Zaha transferi resmen duyuruldu! Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli oyuncu Wilfried Zaha, yuvasına geri dönecek. İşte detaylar...

17 Şubat 2024 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Ve Wilfried Zaha transferi resmen duyuruldu! Galatasaray'da sürpriz ayrılık
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Wilfried Zaha, Galatasaray'a sezon başında imza attı ve sansasyonel transferler arasında yerini aldı. Yıldız oyuncuya eski kulübü Crystal Palace yeni sözleşme önermiş, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan kulüpleri de talip olmuştu. Sarı kırmızılıların birçok kritik maçında sahne alan deneyimli futbolcu için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

WİLFRİED ZAHA YUVAYA DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz sezon birçok teklifi redderek Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha'ya devre arasında da talip olan kulüpler olmuştu. Yarım dönemin ardından sarı kırmızılılardan ayrılmak istemeyen Fildişili oyuncu, sezonun bitişiyle yuvasına geri dönecek. İngiliz basının iddiasına göre; Premier Lig'den birçok ekip Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Aktarılan habere göre; Yıldız oyuncudan sezon sonu takımdan ayrılıp, İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Transferde West Ham ve Aston Villa'nın öne çıktığı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 31 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösteren Fildişili yıldızın Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Zaha'nın piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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