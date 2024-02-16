Ve Xabi Alonso'nun yeni adresi duyuruldu! Sürpriz imza...

Xabi Alonso, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de geçirdiği kısa sürenin ardından ismini kulübün tarihine neredeyse kazıttı. Son olarak Bayern Münih'i 3-0'lık skorla devirerek puan farkını 5'e çıkartan ekip, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Baş mimar Xabi Alonso'nun ismi ise birçok dev ekiple anılıyor.

XABİ ALONSO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Alınan kötü sonuçların ardından hedeflerinden bir bir uzaklaşan Bayern Münih, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırmak üzere. Alman devi, sezon sonunda Xabi Alonso'yu kadrosuna katmak için erkenden harekete geçti. Bayern Münih; ismi Liverpool, Real Madrid ve Manchester United ile anılan Xabi Alonso için erkenden harekete geçerek, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planlıyor.

BU SEZON MAĞLUBİYET ALMADI!

İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'le geçirdiği rüya gibi sezonda 31 maçta 27 galibiyet 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Star Gazetesi