İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8454
  • EURO
    33,2596
  • ALTIN
    1996.26
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Xabi Alonso'nun yeni adresi duyuruldu! Sürpriz imza...
Spor

Ve Xabi Alonso'nun yeni adresi duyuruldu! Sürpriz imza...

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, sürdürdüğü efsane sezonun ardından takımdan ayrılacak. Genç antrenör Xabi Alonso'nun yeni adresi sürpriz oldu. İşte o takım...

16 Şubat 2024 Cuma 21:34 - Güncelleme:
Ve Xabi Alonso'nun yeni adresi duyuruldu! Sürpriz imza...
ABONE OL

Xabi Alonso, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de geçirdiği kısa sürenin ardından ismini kulübün tarihine neredeyse kazıttı. Son olarak Bayern Münih'i 3-0'lık skorla devirerek puan farkını 5'e çıkartan ekip, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Baş mimar Xabi Alonso'nun ismi ise birçok dev ekiple anılıyor.

XABİ ALONSO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Alınan kötü sonuçların ardından hedeflerinden bir bir uzaklaşan Bayern Münih, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırmak üzere. Alman devi, sezon sonunda Xabi Alonso'yu kadrosuna katmak için erkenden harekete geçti. Bayern Münih; ismi Liverpool, Real Madrid ve Manchester United ile anılan Xabi Alonso için erkenden harekete geçerek, yeni sezonda takımın başına getirmeyi planlıyor.

BU SEZON MAĞLUBİYET ALMADI!

İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'le geçirdiği rüya gibi sezonda 31 maçta 27 galibiyet 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.