Barcelona defterini temelli kapatmaya hazırlanan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken İspanyol basını bombayı patlattı. Ara transfer döneminde de adı Süper Lig devi ile anılan deneyimli golcü, sezon sonunda büyük bir sürprize imza atabilir.

BARCA'YI KAFASINDA BİTİRDİ

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski, LaLiga devinin kendisine yeni sözleşme teklif etmemesi nedeniyle mutsuz. İspanyol basınında yer alan haberde, Lewa'nın takımdan ayrılmayı düşündüğü ve kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Bir süre önce İstanbul devinin gündemine gelen Robert Lewandowski için transferde somut bir ilerleme kaydedilememişti. Fakat bu kez taraftarın merakla beklediği haberi yine İspanyollar duyurdu.

YENİDEN GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda yeniden Robert Lewandowski için şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Sidiki Cherif haricinde net bir santrfor takviyesi yapmazken, Kanarya'nın planlarında Robert Lewandowski isminin olduğu belirtildi.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği ve kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ileri sürüldü.

Son detayların sezon sonuna doğru netleşmesi beklenirken, Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimlerinin de transferde rol oynayacağı ve Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi.