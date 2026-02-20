İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8519
  • EURO
    51,614
  • ALTIN
    7092.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yeni golcü Robert Lewandowski! Yılın transferi hayırlı olsun
Spor

Ve yeni golcü Robert Lewandowski! Yılın transferi hayırlı olsun

Barcelona kariyerini noktalayacak olan Robert Lewandowski, Süper Lig devinin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda büyük bir sürprize imza atacak Polonyalı golcü için bomba bir gelişme yaşandı. İşte Robert Lewandowski transferine dair tüm detaylar...

Star Gazetesi20 Şubat 2026 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Ve yeni golcü Robert Lewandowski! Yılın transferi hayırlı olsun
ABONE OL

Barcelona defterini temelli kapatmaya hazırlanan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken İspanyol basını bombayı patlattı. Ara transfer döneminde de adı Süper Lig devi ile anılan deneyimli golcü, sezon sonunda büyük bir sürprize imza atabilir.

BARCA'YI KAFASINDA BİTİRDİ

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski, LaLiga devinin kendisine yeni sözleşme teklif etmemesi nedeniyle mutsuz. İspanyol basınında yer alan haberde, Lewa'nın takımdan ayrılmayı düşündüğü ve kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Bir süre önce İstanbul devinin gündemine gelen Robert Lewandowski için transferde somut bir ilerleme kaydedilememişti. Fakat bu kez taraftarın merakla beklediği haberi yine İspanyollar duyurdu.

YENİDEN GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda yeniden Robert Lewandowski için şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Sidiki Cherif haricinde net bir santrfor takviyesi yapmazken, Kanarya'nın planlarında Robert Lewandowski isminin olduğu belirtildi.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği ve kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ileri sürüldü.

Son detayların sezon sonuna doğru netleşmesi beklenirken, Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimlerinin de transferde rol oynayacağı ve Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.