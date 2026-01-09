İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Ve yeni golcü Vedat Muriqi! Süper Lig'e geri dönüyor

Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönüyor. Kariyerini LaLiga ekiplerinden Mallorca'da sürdüren ve bir süredir İstanbul devinin gündeminde olan Kosovalı golcü, büyük bir sürprize imza atıyor. İşte Vedat Muriqi transferinin detayları…

Star Gazetesi9 Ocak 2026 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Vedat Muriqi, Süper Lig'de sezonun sürpriz transferine imza atmaya hazırlanıyor. LaLiga ekibi Mallorca'dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli golcü dümeni yeniden Türkiye'ye kırdı. Bir süredir adı İstanbul devi ile anılan Muriqi, sonunda geri dönüyor.

FARKLI TEKLİFLER DE VAR

Mallorca'dan ayrılmaya sıcak bakan Vedat Muriqi'ye Süper Lig dışında farklı kulüplerden de teklifler bulunuyor.

İspanyol basınında yer alan haberde oyuncunun aklındaki tek düşüncenin Süper Lig devi olduğu ve transferin ise tek bir şarta bağlı olduğu belirtildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE...

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlak suretle forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinden istediğini alamazsa Vedat Muriqi'yi yeniden takıma kazandırmak için adım atacak.

Vedat Muriqi'nin tekrardan Fenerbahçe'ye dönmeye istekli olduğu ve sarı-lacivertli yönetime bu doğrultuda cevap verdiği öne sürüldü.

İspanyol basını da Sörloth'un maliyeti dolayısıyla Fenerbahçe'de ibrenin Vedat Muriqi'ye doğru döndüğünü ve sarı-lacivertlilerin Mallorca ile masaya oturacağını belirtti. Bu sezon İspanyol ekibi ile 17 maça çıkan Vedat Muriqi, takımına 1 gollük katkı sağladı.

