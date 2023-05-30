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Spor

Ve yeni sezonun ilk transferi Serdar Dursun oldu! Anlaşma resmen sağlandı...

Milli futbolcu Serdar Dursun sezon sonunda kulübü Fenerbahçe'den ayrılıyor. Tecrübeli yıldız sarı lacivertlilerde beklentinin altında kaldı. Kariyeri hakkında kararını veren Serdar Dursun gelecek sezon oynayacağı kulübüyle de prensipte anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Mayıs 2023 Salı 15:38 - Güncelleme:
Ve yeni sezonun ilk transferi Serdar Dursun oldu! Anlaşma resmen sağlandı...
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Almanya'da futbola başlayan Serdar Dursun gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertlilerde beklediği şansı bulamayan tecrübeli futbolcu takımıyla sezon sonunda yollarını ayıracak. Serdar Dursun'a eski kulübü Darmstadt talip oldu.

SERDAR DURSUN PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLADI

31 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de pek fazla şans bulamadı, bulduğu dakikalarda da beklenen performansı sergileyemedi. Transferde ismi birçok takımla anılan Serdar Dursun Almanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Almanya basınının aktardığı habere göre Darmstadt eski oyuncusu Serdar Dursun'u takımında görmeyi çok istiyor. Yapılan görüşmelerde iki tarafında anlaşmaya vardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerde 37 maça çıkmışken bu sezon 25 maça çıktı. Sadece 7 maçta ilk 11 sahaya çıkan Serdar Dursun 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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