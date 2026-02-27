Kim Min-Jae için sıcak bir gelişme yaşandı. Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli stoper, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Adı pek çok kulübün gündemine gelen Kim Min-Jae, yeniden Süper Lig'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga devinden ayrılmak isteyen Kim Min-Jae için Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti.

Koreli savunmacıyı elden çıkarmak isteyen Bayern yönetimi gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, İstanbul devlerinin de devreye girdiği öğrenildi.

Özellikle Beşiktaş, Kim Min-Jae için bir adım öne çıkarken, tecrübeli oyuncunun son kararını sezon sonunda vereceği ve Hyeon-gyu Oh'tan sonra siyah-beyazlıların ikinci Koreli oyuncusu olabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı futbolcu bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.