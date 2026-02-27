İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9621
  • EURO
    51,9887
  • ALTIN
    7319.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yeni stoper Kim Min-Jae! Ezeli rakipten büyük sürpriz
Spor

Ve yeni stoper Kim Min-Jae! Ezeli rakipten büyük sürpriz

Kim Min-Jae, Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı. Alman ekibinde mutsuz olan Güney Koreli defans oyuncusu, Süper Lig devlerinin iştahını kabarttı. Bu kapsamda Kim Min-Jae, sezon sonunda büyük bir sürprize hazırlanıyor. İşte transfere dair tüm detaylar…

Star Gazetesi27 Şubat 2026 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Ve yeni stoper Kim Min-Jae! Ezeli rakipten büyük sürpriz
ABONE OL

Kim Min-Jae için sıcak bir gelişme yaşandı. Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli stoper, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Adı pek çok kulübün gündemine gelen Kim Min-Jae, yeniden Süper Lig'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga devinden ayrılmak isteyen Kim Min-Jae için Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti.

Koreli savunmacıyı elden çıkarmak isteyen Bayern yönetimi gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, İstanbul devlerinin de devreye girdiği öğrenildi.

Özellikle Beşiktaş, Kim Min-Jae için bir adım öne çıkarken, tecrübeli oyuncunun son kararını sezon sonunda vereceği ve Hyeon-gyu Oh'tan sonra siyah-beyazlıların ikinci Koreli oyuncusu olabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Başarılı futbolcu bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.