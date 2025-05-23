Merih Demiral'ın yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir. Fenerbahçe altyapısından yetişen milli defans oyuncusu, son olarak Atalanta'dan 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle Arabistan ligi ekiplerinden Ah Ahli'nin yolunu tuttu.

Öte yandan Merih Demiral için ortaya çıkan bir haber yankı uyandırdı.

MERİH DEMİRAL SÜRPRİZİ

Yeni sezon için transfer harekatına hız veren Fenerbahçe'de, Merih Demiral ismi listenin en tepesine eklendi.

Buna göre sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini alamazsa, ibre yeniden Merih Demiral'a dönecek.

Daha önce Galatasaray'a da yazılan Merih Demiral için henüz resmi bir adım olmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Skriniar'dan gelecek haberi beklediği aktarıldı.

Merih Demiral'ın yeniden Süper Lig'in yolunu tutması halinde yılın transferi de resmen gerçekleşmiş olacak.

ARABİSTAN KARNESİ

Merih Demiral, bu sezon Al Ahli ile toplamda 43 maçta görev aldı. 27 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Merih'in Arabistan takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.