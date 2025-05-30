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Spor

Ve yeni teknik direktör Andrea Pirlo! Süper Lig'e geri dönüyor

Andrea Pirlo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan taktisyen, bu kez bambaşka bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor. İşte Andrea Pirlo'nun yeni kulübü…

Star Gazetesi30 Mayıs 2025 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Andrea Pirlo! Süper Lig'e geri dönüyor
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Andrea Pirlo'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir. Daha önce İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te 1 yıl görev yapan 46 yaşındaki İtalyan taktisyen için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ANDREA PİRLO SÜRPRİZİ

Arda Turan'ın takımdan ayrılmasının ardından Eyüpspor'da arayışlar sürüyor. Bu kapsamda Selçuk İnan ismi gündeme gelse de, genç antrenörün Kocaelispor ile prensip anlaşmasının ardından gözler Andrea Pirlo'ya çevrildi.

Gelen bilgilere göre Eyüpspor'da Andrea Pirlo ismi listenin üst sıralarına yazıldı ve İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Andrea Pirlo, kısa bir aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönerek Eyüpspor'un yeni teknik direktörü olacak.

KARİYERİ

Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerine Juventus U23 takımında başladı. Daha sonra Juventus A Takımında görev alan İtalyan çalıştırıcı, Fatih Karagümrük ve Sampdoria gibi kulüplerde görev yürüttü.

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