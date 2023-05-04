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Spor

Ve yeni teknik direktör İrfan Buz! Hayırlı olsun...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktör kadrosuna gelen yeni isim belli oldu. Giresunspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör olarak İrfan Buz ile anlaşıldığı bildirildi. İrfan Buz son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 02:45 - Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör İrfan Buz! Hayırlı olsun...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

HAKAN KELEŞ İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılması konusunda kulüp avukatları ile gerekli görüşmelere başlanıldığı bildirilmişti.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Giresunspor'un bugün planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Keleş'in, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübe ilettiğini belirtmişti.

Sonrasında ise Keleş'in istifa ettiğine ilişkin haberlerin sosyal medya ve internet haber sitelerinde yer aldığını aktaran Yamak, "Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Keleş yönetiminde son 15 maçta bir galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Giresunspor, 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

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