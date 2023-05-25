Ve yeni teknik direktör İsmail Kartal! Hayırlı uğurlu olsun

Geçen sezon Fenerbahçe'de Victor Pereira'dan sonra takımın başına geçen başarılı teknik direktör İsmail Kartal sezonu ikinci kapatmıştı. Sarı-lacivertlileri çalıştırdıktan sonra birçok kulüp ile adı anılan ancak hiçbirine olumlu dönüş yapmayan İsmail Kartal için yeni bir gelişme yaşandı.

RIZA ÇALIMBAY'IN YERİNE İSMAİL KARTAL

2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli başarı elde eden Sivasspor'da bu sezon Rıza Çalımbay yönetimi ile işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sivasspor gelecek sezon için yeni bir teknik adam arayışına girişti.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sivasspor, Süper Lig'in deneyimli ismi İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE İLE İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALAMIŞTI

Geçen sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde yenilmezlik serisi yapmış hatta takımın ligi ikinci sırada bitirmesini sağlamıştı. Sarı-lacivertliler deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi yönetimi sayesinde bu sezon Avrupa Kupaları'nda boy göstermişti.