Bu sezon beklentilerden çok uzak bir sezon geçiren Real Madrid, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırma kararı alan eflatun-beyazlı yönetim, yeni teknik direktör için arayışlara başladı.

İspanyol devinde yeniden Jose Mourinho iddiası gündeme gelirken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez sürpriz bir isme yöneldi.

Aktarılan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, Jose Mourinho'yu veto etti ve rotasını Arjantin'e çevirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlıların, şartlarda anlaşılması halinde tecrübeli teknik adamı 2026 Dünya Kupası'nda sonra takımın başına getireceği öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANMIŞTI

Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanırken, 2 Copa America ve 1 Conmebol Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.