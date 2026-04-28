İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0503
  • EURO
    52,8
  • ALTIN
    6645.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Ve yeni teknik direktör Lionel Scaloni! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve yeni teknik direktör Lionel Scaloni! Havalimanı dolup taşacak

İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Eflatun-beyazlılarda yönetim, gündemlerinde bulunan Jose Mourinho'yu veto ettiği ve Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni için harekete geçmeye karar verdiği aktarıldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ28 Nisan 2026 Salı 19:09
Ve yeni teknik direktör Lionel Scaloni! Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

Bu sezon beklentilerden çok uzak bir sezon geçiren Real Madrid, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırma kararı alan eflatun-beyazlı yönetim, yeni teknik direktör için arayışlara başladı.

İspanyol devinde yeniden Jose Mourinho iddiası gündeme gelirken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez sürpriz bir isme yöneldi.

Aktarılan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, Jose Mourinho'yu veto etti ve rotasını Arjantin'e çevirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlıların, şartlarda anlaşılması halinde tecrübeli teknik adamı 2026 Dünya Kupası'nda sonra takımın başına getireceği öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANMIŞTI

Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanırken, 2 Copa America ve 1 Conmebol Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.